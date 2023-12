Instant Noël à Domme Boutique de la Grotte Domme, 4 décembre 2023, Domme.

Domme,Dordogne

Partagez un moment magique le 24 décembre.

Rendez-vous de 14h à 18h à la Boutique-Café de la Grotte.

Présence du Père-Noël et stand photo.

Proftez d’une pause gourmande au Café face à l’un des plus beaux panoramas du Périgord et faites vos achats de dernière minute pour Noël dans la boutique..

2023-12-24 fin : 2023-12-24 18:00:00. .

Boutique de la Grotte Esplanade du Jubilé

Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Share a magical moment on December 24.

Meet from 2pm to 6pm at the Boutique-Café de la Grotte.

Santa Claus and photo booth.

Enjoy a gourmet break in the Café overlooking one of the most beautiful panoramas in Périgord, and do your last-minute Christmas shopping in the boutique.

Comparta un momento mágico el 24 de diciembre.

De 14:00 a 18:00 h en la Boutique-Café de la Grotte.

Papá Noel estará presente y habrá un puesto de fotos.

Disfrute de una pausa gastronómica en el Café con vistas a uno de los panoramas más bellos del Périgord, y haga sus compras navideñas de última hora en la boutique.

Teilen Sie am 24. Dezember einen magischen Moment.

Treffpunkt von 14 bis 18 Uhr in der Boutique-Café de la Grotte.

Anwesenheit des Weihnachtsmanns und Fotostand.

Genießen Sie eine Gourmetpause im Café mit Blick auf eines der schönsten Panoramen des Périgord und erledigen Sie Ihre Last-Minute-Weihnachtseinkäufe in der Boutique.

Mise à jour le 2023-12-01 par Périgord Noir Vallée Dordogne