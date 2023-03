« Création d’émotions avec des poupées » à la boutique c’est vrai Boutique C’est Vrai, 31 mars 2023, Brunoy.

« Création d’émotions avec des poupées » à la boutique c’est vrai 31 mars – 2 avril Boutique C’est Vrai

Venez plonger dans l’univers des poupées du 31 mars au 02 avril 2023 à la boutique c’est vrai de Brunoy.

Petits et grands seront enchantés de connaître mes techniques de création et de fabrication des poupées pour obtenir une telle émotion et une telle réalité dans les mouvements.

Elles sont délivrées avec un certificat d’authenticité qui donne le détail des matériaux qui ont été employés. Les vêtements, accessoires et compléments sont aussi uniques et spécifiques pour chaque poupée avec des détails qui montrent une parfaite harmonie sur l’ensemble de la création.

Les visages et les regards de chaque poupée créent des émotions très particulières et difficiles à expliquer, ainsi que de coups de cœur et des désirs d’adoption. Quand les poupées sont vendues, elles partent vers une « famille d’accueil » qui va s’en occuper et apprécier le travail et l’amour avec lequel elles ont été créées.

Boutique C'est Vrai 4 Place Saint Médard, 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

poupée tissu

Cendrillon habillée par une fée rentre du bal…