WEEK-END D’ EXCEPTION A LA BOUTIQUE C’EST VRAI Boutique C’est Vrai, 31 mars 2023, Brunoy.

WEEK-END D’ EXCEPTION A LA BOUTIQUE C’EST VRAI 31 mars – 2 avril Boutique C’est Vrai

La boutique des métiers d’art de Brunoy célèbre sa première année d’existence et participe aux Journées Européennes des Métiers d’Art 2023 pour la première fois.

Venez rencontrer les professionnels de ces métiers et partager leur savoir-faire.

Au programme de cette édition « sublimer le quotidien », durant votre week-end, venez rejoindre les professionnels des métiers de l’ameublement et de la décoration, de la mode, des sacs et des accessoire et des poupées fait-main.

Yael Partouch, créatrice de sacs et accessoires

Olga Closas, créatrice de poupées

Ophelie Pielli, créatrice de vêtements

Lucie Hotrique, tapissière- décoratrice

Christine Bonnet-Verdier,créatrice de bijoux brodés et tressés.

Ils seront heureux de vous faire découvrir leurs univers et leur passion.

Quoi : exposition – ventes et démonstrations de 5 artisans d’art essonniens

Quand : du 31 mars au 2 avril 2023 – de 10h à 19h (sauf le dimanche18h)

Où : La boutique des métiers d’art – 4, place saint Médard – Brunoy

Contact : CMA Essonne – Lidia 06 38 85 22 85

Boutique C’est Vrai 4 Place Saint Médard, 91800 Brunoy Brunoy 91800 Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/BoutiqueCestVraiBrunoy »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/boutiquecestvraibrunoy/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cma-essonne.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « lidia.lopez@cma-idf.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

artisan d’art tapisserie- décorative maroquinerie confection de poupée art design

La Boutique c’est vrai de Brunoy gérée par la CMA IDF -Essonne