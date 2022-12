BOUTIQUE CÉRAMIQUE ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montrevault-sur-Èvre

BOUTIQUE CÉRAMIQUE ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre, 15 décembre 2022, Montrevault-sur-Èvre . BOUTIQUE CÉRAMIQUE ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DU POTIER 2 Rue des Recoins LE FUILET Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire LE FUILET 2 Rue des Recoins

2022-12-15 – 2022-12-15

LE FUILET 2 Rue des Recoins

Montrevault-sur-Èvre

Maine-et-Loire En complément de l’exposition, la Maison du Potier accueille cette année une dizaine de céramistes des Pays de Loire dans sa boutique De l’art de la table, des pièces uniques, des œuvres d’exception, des nichoirs pour le jardin, il y en aura pour tous les goûts ! Cette année, nous accueillons le travail de Virginie Couffin, Bénédicte Beaune, Florence Landais, Caroline Le Floch, Chloé Raimbault, Dawn Harvey, Adriana Villalba Marie Hulbert

Stéphanie Beaudouin Goujon, Guylene Renaud Boutique accessible aux horaires d’ouverture de la Maison du Potier :

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Du samedi au dimanche de 14h à 18h Boutique Céramique à la Maison du Potier LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre

dernière mise à jour : 2022-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montrevault-sur-Èvre Autres Lieu Montrevault-sur-Èvre Adresse Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire LE FUILET 2 Rue des Recoins Ville Montrevault-sur-Èvre lieuville LE FUILET 2 Rue des Recoins Montrevault-sur-Èvre Departement Maine-et-Loire

BOUTIQUE CÉRAMIQUE ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre 2022-12-15 was last modified: by BOUTIQUE CÉRAMIQUE ÉPHÉMÈRE À LA MAISON DU POTIER Montrevault-sur-Èvre Montrevault-sur-Èvre 15 décembre 2022 2 Rue des Recoins LE FUILET Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire maine-et-loire Montrevault-sur-Èvre

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire