Puy-l'Évêque

Boutique & Brocante Artisanat Latelier2Sandrine Puy-l'Évêque, 8 mai 2022, Puy-l'Évêque.

2022-05-08 09:30:00 – 2022-09-30 18:00:00

Puy-l’Évêque Lot Puy-l’Évêque EUR L’atelier 2 Sandrine est spécialisé en réalisation de pièces en Mosaïque Pique assiette. Nous vous proposons des créations/réalisations à la vente ainsi que des créations personnalisées (planche à tapas, tableau, pot…). Des kits d’initiations pour vous essayer à cet art ludique, de chez vous. Ainsi que toutes les assiettes découpées, outils et matériaux pour faire vous même votre mosaïque Pique assiette.

Des objets brocante vous sont proposés pour ceux qui aiment chiner. latelier2sandrine@gmail.com Pixabay License

Puy-l’Évêque

