Nord Exposition Savoir-faire Boutique Arthus Bertrand Lille, 15 septembre 2023, Lille. Exposition Savoir-faire 15 et 16 septembre Boutique Arthus Bertrand Entrée libre A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la boutique Arthus Bertrand de Lille expose de nombreux dessins d’héraldique provenant des archives historiques de la Maison. Venez découvrir le savoir-faire de la Maison autour de la gravure des bijoux et de la gravure héraldique. Boutique Arthus Bertrand 23 Rue Lepelletier 59000 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord 07 82 65 20 11 https://fr.arthusbertrand.com Boutique Arthus Bertrand Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-15T10:30:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00
2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00
(c) Archives de la Maison Arthus Bertrand

