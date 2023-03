Alg’en Fête – Journée gourmande et artistique Boutique Algues Armorique Pléguien Pléguien Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Pléguien . Algues Armorique vous invite à une journée gourmande et artistique autour de l’algue dont le thème cette année est l’enfant et la nature. De la gastronomie avec huîtres et tartare d’algues, galettes et crêpes, biscuits aux algues et une buvette… Des métiers d’art, des stands pour la protection de la nature et le développement durable, des ateliers de présentation et d’actions pour la nature. Il y aura aussi une bourse aux vélos et matériel cycliste pour vendre ou acheter ce qui vous manque (contactez dès maintenant l’association). alguyhippocampe@orange.fr +33 6 85 98 64 89 http://algues-armorique.com/ Boutique Algues Armorique 1 Kerlan Pléguien

