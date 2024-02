Boutique à la ferme Baume Shanti Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec, mardi 27 février 2024.

Boutique à la ferme Baume Shanti Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Bannalec Finistère

Baume Shanti, c’est un jardin de plantes aromatiques et médicinales au cœur de la Ferme de Quimerc’h à Bannalec.

Baumes et huiles de soin, hydrolats, eaux florales et huiles essentielles, sirops médicinaux…

De la graine au flacon, découvrez notre gamme de cosmétiques et de soin pour le quotidien cultivé, récolté et distillé avec amour par Baume Shanti ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 17:00:00

fin : 2024-02-27 19:00:00

Lieu-dit Ferme de Quimerc’h Ferme de Quimerc’h

Bannalec 29380 Finistère Bretagne contact@baume-shanti.fr

L’événement Boutique à la ferme Baume Shanti Bannalec a été mis à jour le 2024-02-02 par OT QUIMPERLE LES RIAS