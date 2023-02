Martelage et gravure au poinçon sur laiton Boutique 10sign Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Martelage et gravure au poinçon sur laiton Boutique 10sign, 27 mars 2023, Paris. Martelage et gravure au poinçon sur laiton 27 mars – 2 avril Boutique 10sign Présentation de la technique de martelage et de poinçonnage Boutique 10sign 10 rue de Fourcy 75004 Quartier Saint-Gervais Paris 75004 Île-de-France C’est après avoir suivi des études en art et quelques expériences dans la mode et la photographie plus tard, que Diane Carrié fonde en 2012 la marque Blossom Bohemian. Créatrice tout d’abord autodidacte dans l’univers du bijou, elle a rapidement l’opportunité de suivre une formation à la prestigieuse BJO ainsi qu’une formation continue aux côtés de Galatée Pestre au sein de Paris-Ateliers.

Dès lors, à travers des pièces délicatement épurées, elle donne vie à un univers sensuel et intemporel.

Guidée par la matière et ses textures, qui demeurent le fil conducteur de son travail, elle découpe, grave, martèle et croise les techniques en y mêlant tour à tour aussi bien des métaux précieux comme l’argent, des alliages dorés à l’or fin, des liens, du tissage, ou des pierres fines.

Artisan avant tout, elle réalise minutieusement chaque collection dans son atelier parisien, toujours en petite série ou pièce unique, avec cet amour et cette attention toute particulière donnés au détail qui rendent chaque bijou unique.

Depuis la création du label FABRIQUÉ à PARIS décerné par la Mairie de Paris, Diane fait partie également chaque année des lauréats. Programme pendant les Journées Européennes des Métiers d’Art : Le samedi 1 avril à 15H00 sans réservation

Tout public à partir de 12 ans.

J’expliquerai les différentes étapes du processus de recuit et d’écrouissage du métal et je ferai une démonstration de martelage/poinçonnage à l’aide d’un tas ainsi que de poinçons en acier et de différents marteaux sur un plané en laiton.

La démonstration se déroulera au sein de la boutique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T16:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Diane Carrié

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu Boutique 10sign Adresse 10 rue de Fourcy 75004 Quartier Saint-Gervais Ville Paris lieuville Boutique 10sign Paris

Boutique 10sign Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Martelage et gravure au poinçon sur laiton Boutique 10sign 2023-03-27 was last modified: by Martelage et gravure au poinçon sur laiton Boutique 10sign Boutique 10sign 27 mars 2023 Boutique 10sign Paris Paris

Paris