Démonstration du façonnage d’une pièce en céramique par APOLLONIE CERAMICS Boutique 10sign, 27 mars 2023, Paris. Démonstration du façonnage d’une pièce en céramique par APOLLONIE CERAMICS 27 mars – 2 avril Boutique 10sign La Boutique 10SIGN ARTISANAT Paris gérée par la CMA IDF – Paris met en valeur le savoir-faire artisanal lors d’évènements tels que les JEMA.

Située au 10 rue de Fourcy dans le 4ème arrondissement à proximité de la station de métro Saint-Paul dans le Marais. À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la CMA IDF-Paris vous présente durant toute la semaine 5 créatrices talentueuses et vous invite à découvrir leur travail, leurs techniques à travers des démonstrations et des échanges. **Venez me découvrir : Lorraine GROUVEL – Apollonie ceramics – Artisane céramiste** Lorraine Grouvel est une céramiste franco-canadienne aujourd’hui basée à Paris.

Ses pièces se situent dans un univers brut, sobre et empreint de fragilité. À mi-chemin entre le fonctionnel et le sculptural, ses compositions s’apparentent à des natures mortes. Une poésie de la simplicité, de la frugalité, et de l’ordinaire qui se retrouve aussi dans le choix de ses matériaux. Samedi 1 avril à 16h – sans réservation : Les JEMA à la boutique seront une occasion pour Lorraine de faire découvrir le processus de création d’une pièce en céramique, de la recherche aux étapes de fabrication : techniques de modelage, cuisson biscuit et émaillage avec une démonstration sur une pièce afin de faire découvrir les gestes de façonnage. Boutique 10sign 10 rue de Fourcy 75004 Paris 75004 Quartier Saint-Gervais Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/apollonie.ceramics/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://refair.fr/apollonie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

