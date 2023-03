Créations tissu et cuir personnalisables à Levroux, Petite Cité de caractère Boutiqu’Arts, Levroux Catégories d’Évènement: Indre

Levroux

Créations tissu et cuir personnalisables à Levroux, Petite Cité de caractère Boutiqu’Arts,, 1 avril 2023, Levroux. Créations tissu et cuir personnalisables à Levroux, Petite Cité de caractère 1 et 2 avril Boutiqu’Arts, Venez découvrir des créations en tissu,

Des créations qui peuvent être uniques et personnalisées. accessoires pour toute la famille ; coussins, tabliers, sacs, cabas, écharpes, barrettes, pèle-mêle, objets de décoration pour chambre d’enfant, trousse de couture, pochettes, chèches, trousse, porte clés, gilets de berger, plaid, …

Tissus francais, tissus d’éditeurs, Liberty.

Possibilité de participer à un atelier pour créer un porte cles, un bracelet ou un tablier pour enfant (prévoir entre 15min et 1h30). A Levroux, Petite Cité de Caractère Boutiqu’Arts, 1 rue du 4 septembre, 36110 LEVROUX Levroux 36110 Levroux Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « mabe.foucault@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00 Accessoires tissus Cabas Sacs Cabas

