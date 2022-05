Boutès ou le désir de se jeter à l’eau, 26 mai 2022, .

Boutès ou le désir de se jeter à l’eau

12 15 Avec Pascal Quignard (texte, lecture, conception) et Aline Piboule (conception, piano)



Transcription de La Mer de Debussy : Yann Ollivo



Alors qu’Ulysse demande à se faire attacher au mât de son navire et bouche les oreilles de ses compagnons avec de la cire, Boutès, lui, se jette à l’eau et choisit de succomber au chant des sirènes…



Une immense voix de la littérature française, Pascal Quignard, dont la présence est rare, est sur scène pour lire Boutès, ou le désir de se jeter à l’eau. Avec la grande pianiste Aline Piboule, ils livrent un récit-récital qui mêle des extraits de Boutès, des traductions d’Apollonios de Rhodes et des œuvres musicales du répertoire classique.



Au programme, Ravel, Chopin, Fauré, Schubert, Messiaen et une transcription inédite de La Mer de Debussy.

Lecture musicale

