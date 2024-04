Bouteilles Cave, bar à vin, café Soirée d’inauguration Felletin, samedi 6 avril 2024.

Au 2 route d’Aubusson à Felletin une nouvelle adresse vient de voir le jour, après avoir parcouru les marchés de Creuse pendant 3 ans, il est maintenant temps pour la cave Bouteilles de s’installer sur la place Courtaud au coeur du village. Caviste et aussi café, bar à vin et petite restauration. Une proposition de vins natures (dont des vins de Creuse), des produits du marché, du très bon café et même le vendredi des huitres naturelles en arrivage direct de Marennes à déguster sur place en terrasse, sur le comptoir extérieur ou dans la salle en écoutant un disque vinyle sélectionné par Romain dans ce petit lieu plein de charme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

2 Route d’Aubusson

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

