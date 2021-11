Bouteille à la mer 2120, Te Ao Maori Muséum d’histoire naturelle, 25 septembre 2020, Genève.

du vendredi 25 septembre 2020 au jeudi 20 janvier 2022 à Muséum d’histoire naturelle

L’artiste George Nuku imagine une installation qui plonge les publics au cœur de l’océan en 2120. Le monde sous-marin représenté est un monde où la vie mutée est créée entièrement à partir de bouteilles en plastique et de plexiglas recyclés. Un milieu submergé couvert de bernaches, de récifs coralliens, d’anémones de mer et de bancs de poissons flottant tout autour. Des arches et des colonnes sous-marines dévoilent des motifs aux origines anciennes helléniques fusionnées avec des images māori. À l’intérieur se trouvent des œuvres d’art délicates sculptées dans du plexiglas. Des requins-marteaux patrouillent en quête de nourriture. Des raies manta et des thons pélagiques planent au-dessus des visiteuses et visiteurs, tandis que des bancs de méduses forment une forêt sous-marine. Comme échouées, les collections ethnographiques entament un dialogue avec celles d’histoire naturelle. De ce monde chimérique, entre l’aquarium et le diorama cher au Muséum, des voix nous envoient des alertes. [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/museum-dhistoire-naturelle/expositions-temporaires/bouteille-a-la-mer-2120-te-ao-maori/)

CHF 10.-

Le Muséum confie à l’artiste maori George Nuku un espace pour interpeller les publics à la pollution plastique des océans et notre rapport à la nature.

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



