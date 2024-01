Boutcord & le Duo Gaillet Gratteron MJC Jeunes | Jarville Jarville-la-Malgrange, dimanche 25 février 2024.

Boutcord & le Duo Gaillet Gratteron Bal Folk du Téléthon en décalé !!!! Dimanche 25 février, 14h30 MJC Jeunes | Jarville 5,00 € et plus si affinités

Comme tous les ans, nous accueillons 2 groupes à Javille pour soutenir la cause du Téléthon Boutcord revient cette année et le Duo Gaillet Gratteron nous rejoint.

Le Gaillet gratteron est une mauvaise herbe indésirable. Elle survit aux arrachages répétés en se ressemant inlassablement. Méthode de survie également utilisée par les musiques traditionnelles, encore écoutées et jouées aujourd’hui, malgré les tentatives répétées de déracinement de leur terroir. A l’instar du gaillet gratteron, la musique d’Aurélie et de Rémi, ancrée dans les traditions du Massif central et de ses régions voisines, vous collera à la peau !

Petite buvette et vente de gâteaux

MJC Jeunes | Jarville 3 Rue François Evrard, 54140 Jarville-la-Malgrange

