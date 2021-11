Landéhen Landéhen Côtes-d'Armor, Landéhen Bout’choux Landéhen Landéhen Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Landéhen

Bout’choux Landéhen, 19 novembre 2021, Landéhen. Bout’choux Landéhen

2021-11-19 10:30:00 – 2021-11-19

Landéhen Côtes d’Armor Landéhen Un temps pour les assistantes maternelles, les parents et leurs petits pour feuilleter des histoires, chantonner des comptines et faire grandir les enfants. Nombre de place limité, réservation obligatoire. Gratuit bibliothequelandehen@gmail.com +33 2 96 30 31 66 https://www.landehen.fr/accueil-landehen/enfance—jeunesse/bibliotheque-cyberbase/la-cyberbase Un temps pour les assistantes maternelles, les parents et leurs petits pour feuilleter des histoires, chantonner des comptines et faire grandir les enfants. Nombre de place limité, réservation obligatoire. Gratuit Landéhen

dernière mise à jour : 2021-11-02 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Landéhen Autres Lieu Landéhen Adresse Ville Landéhen lieuville Landéhen