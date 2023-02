BOUTCHOU LE PETIT TRAIN LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE, 29 mai 2023, PARIS.

BOUTCHOU LE PETIT TRAIN LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-29 à 15:15 (2023-02-08 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Bravant l’interdiction de sa mère, Boutchou le petit train part à la découverte du monde : un voyage initiatique riche en rencontres et en émotions. Pendant que sa Maman-train est partie travailler à la gare, Boutchou s’en va à la découverte du monde. En chemin il rencontre entre autres la Vache qui Rit, des fourmis, la Souris Verte, un loup… Voudront-ils devenir ses amis et monter dans le train ? Qui n’a pas eu envie de braver les interdits, passer outre, et vivre une aventure, faire des découvertes, rencontrer l’Autre ? Un même refrain ponctue chaque montée dans le train, permettant à l’enfant de prendre ses repères en reconnaissant la mélodie à chaque reprise. Les comédiens nourrissent chaque refrain d’un moment visuel ou musical. L’alternance de ce refrain avec les différentes chansons ancre l’enfant dans un rythme où il se sent en sécurité et ainsi prêt à découvrir la nouveauté. Un conte musical en comptines, accompagné d’un violoncelle, de guitares, de percussions, d’une contrebasse, de flûtes et d’un sifflet de chef de gare.

LA COMEDIE ST-MICHEL – PETITE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

