BOUTCHOU ET LE GRAND OURS BLANC ESSAION – SALLE CABARET, 8 février 2023, PARIS. Un spectacle à la date du 2023-02-08 (2023-02-08 au ) 10:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros. ESSAION THEATRE présente ce spectacle Spectacle musical, de 6 mois à 6 ansUne suite de Boutchou le petit train, 25 ans après sa création, toujours interprété par les artistes mi-clown, mi-musiciens de Touk-Touk Compagnie. Boutchou rencontre un grand ours blanc tout triste qui cherche la neige et la banquise. Tous deux vont partir à sa recherche vers le Nord. Voici un conte promenade, une saga merveilleuse pour les tout-petits sur la convivialité et le partage, entrecoupée de chansons originales, rythmées et drôles. Auteur : Sylvain BERNERTMise en scène :Sylvain BERNERT Distribution : en cours Durée : 40 mn

