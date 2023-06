Montée au château Pic d’Oliferne Boutavant – Pic château d’Oliferne Vescles, 17 septembre 2023, Vescles.

Montée au château Pic d’Oliferne Dimanche 17 septembre, 08h00 Boutavant – Pic château d’Oliferne 6 € / gratuit pour les moins de 10 ans.

Rendez-vous dimanche 17 septembre à la montée au château d’Oliferne. Au programme : circuits de randonnée, jeux, animations, chasse au trésor et spectacles.

Boutavant – Pic château d’Oliferne 39240 Vescles Vescles 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 85 47 91 https://adapemont.fr/agenda/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100071573328328 Le château d’Oliferne est situé au sommet du pic d’Oliferne, à 807 m d’altitude. Il domine de plus de 500 m le lac de Coiselet, confluent de l’Ain et de la Bienne, la vue s’étend à 180° sur les vallées de l’Ain, de la Bienne et de la Valouse, le Bugey, le Haut Jura et, plus loin, le Mont Blanc. Jean de Chalon fit construire ce château, considéré comme imprenable, vers 1200. Il comprenait deux parties : la haute cour, au sommet du pic rocheux, avec le logis du château, les écuries, le donjon et une citerne ; en contrebas, le bourg, entouré d’un mur d’enceinte long de plus de 300 m.

En 1361, Thiébaud de Chauffour, chef d’une des bandes de pillards et de mercenaires constituées pendant la Guerre de cent ans, s’empara du château. Tristan de Chalon dû lui verser 1000 florins, puis attaquer le château avec ses troupes pour récupérer son bien. En 1455, le château était en ruine. Il fut en partie réparé et une garnison comtoise s’y installa. En 1595, le château et le bourg furent détruits par les troupes du maréchal de Biron, aux ordres du roi Henri IV. Ce belvédère exceptionnel, les ruines qui y demeurent et de fascinantes légendes ont contribué à la réputation de ce château et à en faire un but de randonnées très apprécié. montée à partir de Boutavant – trajet signalisé.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

