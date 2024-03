Bout du monde, un conte initiatique sur la naissance. Musée départemental Georges de la Tour Vic-sur-Seille, dimanche 24 mars 2024.

Bout du monde, un conte initiatique sur la naissance. A travers le voyage d’un petit être qui va grandir au fur et à mesure de son voyage, les petits spectateurs suivront le développement d’un bébé in utéro jusqu’à sa naissance en conte et chants. Dimanche 24 mars, 16h30 Musée départemental Georges de la Tour

Début : 2024-03-24T16:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:30:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:30:00+01:00 – 2024-03-24T17:30:00+01:00

Musée départemental Georges de la Tour Place Jeanne d’Arc 57630 Vic-sur-Seille Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est