**La corde a plus d’un tour dans son sac… Les marionnettistes du Clan des Songes la rendent incroyablement vivante en lui donnant toutes les formes utiles au récit : voiture, cheval, pieuvre, acrobate, bateau… On se laisse embarquer !** Il y a un effet magique dans le « théâtre noir », cette technique où les personnages et les objets évoluent sur scène sans que le public puisse distinguer ceux qui les manipulent. Le Clan des Songes excelle dans cet exercice qu’il personnalise avec des cordes. Des cordes qui s’animent, se transforment, baragouinent. Sans autres artifices, on voit se dessiner et se mouvoir des formes éphémères qui évoquent la vie de famille et les relations humaines, le quotidien, les vacances et les rêves, les jeux et les disputes. C’est beau, c’est tendre, c’est bluffant. _Scénario, mise en scène et création des marionnettes : Marina Montefusco – En étroite collaboration avec : Erwan Costadau / Magali Esteban – Création et régie lumière : Erwan Costadau – Manipulation à 6 mains : Erwan Costadau, Magali Esteban / Marina Montefusco – Musique originale et enregistrement : Laurent Rochelle – Un grand merci à : Blandine Rozé pour la chanson de la chorale / Isabelle Ployet pour le regard extérieur / Gilles Marchesin pour sa contribution à notre recherche – Création graphique supports de communication : Pascal Pariselle – Direction de production, régie générale et mise en place des tournées : Hervé Billerit – Parties textiles : Isa Garcia – Fabrication de la structure : Alain Faubert_

5 à 9 €

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux Marne



