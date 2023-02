BOUT A BOUT THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX, 12 avril 2023, BAGNEUX.

BOUT A BOUT THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX. Un spectacle à la date du 2023-04-12 au 2023-04-12 14:30. Tarif : 21.5 à 21.5 euros.

E.P.T VALLEE SUD GD-PARIS – BAGNEUX présente ce spectacle Le Clan des Songes développe un théâtre d'images fortes et oniriques dont les outils privilégiés sont la marionnette et les formes animées. Créer un vocabulaire autour du cordage, en se nourrissant de l'imaginaire collectif autour du lien et de l'attache, tel est le propos de Bout à bout. L'une des sources d'inspiration de cette création a été le plasticien, Jean-Marie Hobet.Le spectacle, ludique, créatif, poétique, s'appuie sur la simplicité de ce matériau très évocateur, susceptible de se plier à toutes les suggestions et de se transformer sans cesse. Le récit progresse ainsi par tableaux et métamorphoses successives, chacun plus expressifs et sensibles les uns que les autres. Dans ce spectacle sans parole, la musique est langage au même titre que les images et la lumière.Dès 3 ans – 35 min

THEATRE VICTOR HUGO – BAGNEUX BAGNEUX 14, AVENUE VICTOR-HUGO 92220

