Protéger l’environnement à travers des écogestes responsables 12 – 17 décembre Boustoine Parc

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Boustoine Parc Hajangua, 97660 DEMBENI Hajangoua 97660 Mayotte

La Caisse des écoles organise avec le concours de la DRAJES, la CSSM, et la Ville de Mamoudzou, une colo apprenante pour terminer l’année en décembre.

Le séjour est prévu pour une date prévisionnelle du 12 au 17 décembre 2022 soit une durée de 5 nuitées et de 6 jours.

Le séjour colo apprenante porte sur le thème du développement durable et de la transition écologique. Pourquoi ce thème? Le monde connaît un changement considérable notamment sur la raréfaction des ressources, le changement climatique, la pollution, etc. Ainsi face à ses défis majeurs, il est plus que nécessaire de nous adapter et de changer notre comportement pour assurer un monde meilleur pour les générations futures. A ce titre, il n’y

pas plus bonne expérience que de permettre à nos jeunes d’aller camper chez Boustane Parc à Hajangoua, en milieu rurale entourée par la végétation. Ce séjour va leur permettre d’être en harmonie avec la nature, de réfléchir sur eux-mêmes, sur leur impact sur l’environnement à travers diverses activités éducatives et ludiques comme sur les éco-gestes à adopter chez soi et en dehors. Les jeunes vont pouvoir travailler sur les

déchets, le tri sélectif, la revalorisation des déchets à travers des créations artisanales, la découverte d’une zone humide comme le lac Karihani, le cycle de l’eau, manger sain, etc…



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-12T05:00:00+01:00

2022-12-17T11:00:00+01:00

