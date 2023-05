BAIN DE FORÊT, LE SHINRIN-YOKU Rendez vous parking arrière du terrain de tennis, 10 juin 2023, Boust.

Monsieur Breuil, vous accompagne pour une ballade en pleine conscience grâce à vos 5 sens et la sylvotherapie. Au programme : séances de détente musculaire et de méditation aux pieds des arbres, land art forestier, et identité de nos arbres présent dans la forêt ainsi que leurs bienfaits en sylvotherapie. Un petit matériel sera demandé à chaque participant pour le bon déroulement et confort de chacun pour la sortie.Explications par mail.. Tout public

Dimanche 2023-06-10 à 14:00:00 ; fin : 2023-06-10 17:00:00. 30 EUR.

Rendez vous parking arrière du terrain de tennis rue des bleuets

Boust 57570 Moselle Grand Est



Mr. Breuil, accompanies you for a walk in full consciousness thanks to your 5 senses and the sylvotherapie. On the program: muscular relaxation and meditation sessions at the foot of the trees, forest land art, and the identity of our trees present in the forest as well as their benefits in sylvotherapy. A small equipment will be asked to each participant for the good progress and comfort of each one for the exit.

El Sr. Breuil, le acompaña en un paseo en plena conciencia gracias a sus 5 sentidos y a la silvoterapia. En el programa: sesiones de relajación muscular y meditación al pie de los árboles, arte de la tierra forestal, y la identidad de nuestros árboles en el bosque y sus beneficios en la silvoterapia. Se pedirá a cada participante un pequeño equipamiento para el buen desarrollo y la comodidad de cada uno para la salida.

Herr Breuil begleitet Sie auf einem Spaziergang, bei dem Sie Ihre fünf Sinne und die Waldtherapie bewusst wahrnehmen. Auf dem Programm stehen Muskelentspannung und Meditation am Fuße der Bäume, Land Art im Wald, die Identität unserer Bäume im Wald und ihre Vorteile für die Waldtherapie. Jeder Teilnehmer wird gebeten, eine kleine Ausrüstung mitzubringen, damit der Ausflug reibungslos und bequem ablaufen kann.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT CATTENOM ET ENVIRONS