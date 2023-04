MISE EN PLACE DU PANNEAU ‘C’ETAIT AVANT’ Salle Multimédia, 15 avril 2023, Boust.

Dans le cadre de ses activités, l’association Culture et Patrimoine Usselskirch va procéder à la mise en place du panneau « C’était avant » sur la commune de Breistroff et parcourir le circuit pédestre de haut en bas pour compléter le fléchage, débroussailler et repérer les travaux à faire sur le parcours ou sur la signalétique. Selon la météo, prévoyez des vêtements en conséquence et des chaussures adaptées, et surtout… un casse-croûte pour midi, la boisson sera fournie.. Tout public

Samedi 2023-04-15 à 09:00:00 ; fin : 2023-04-15 17:00:00. 0 EUR.

Salle Multimédia rue des bleuets

Boust 57570 Moselle Grand Est



Within the framework of its activities, the association Culture et Patrimoine Usselskirch will proceed to the installation of the panel « C’était avant » (It was before) on the commune of Breistroff and to traverse the pedestrian circuit from top to bottom to supplement the signposting, to clear brushwood and to locate the work to be done on the course or on the signposting. Depending on the weather, bring appropriate clothing and shoes, and above all… a snack for lunch, the drink will be provided.

En el marco de sus actividades, la asociación Culture et Patrimoine Usselskirch va a colocar la señal « C’était avant » en el municipio de Breistroff y a recorrer el sendero de arriba abajo para completar la señalización, limpiar la maleza e identificar las obras que haya que realizar en el itinerario o en la señalización. En función de las condiciones meteorológicas, traiga ropa y calzado adecuados, y sobre todo… un tentempié para el almuerzo, se proporcionarán bebidas.

Im Rahmen seiner Aktivitäten wird der Verein Culture et Patrimoine Usselskirch das Schild « C’était avant » in der Gemeinde Breistroff aufstellen und den Wanderweg von oben nach unten ablaufen, um die Beschilderung zu vervollständigen, Buschwerk zu entfernen und zu erledigende Arbeiten auf dem Weg oder an der Beschilderung zu erkennen. Je nach Wetterlage sollten Sie entsprechende Kleidung und geeignetes Schuhwerk mitbringen und vor allem… einen Mittagsimbiss, für Getränke wird gesorgt.

