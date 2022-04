BOUSSAGUES, VILLAGE MEDIEVAL FORTIFIE (SITE ET MONUMENTS CLASSÉS) 2021 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Catégories d’évènement: Hérault

La Tour-sur-Orb

BOUSSAGUES, VILLAGE MEDIEVAL FORTIFIE (SITE ET MONUMENTS CLASSÉS) 2021 La Tour-sur-Orb, 2 février 2022, La Tour-sur-Orb. BOUSSAGUES, VILLAGE MEDIEVAL FORTIFIE (SITE ET MONUMENTS CLASSÉS) 2021 La Tour-sur-Orb

2022-02-02 – 2022-11-30

La Tour-sur-Orb Hérault La Tour-sur-Orb 2.5 2.5 EUR Les Amis du vieux Boussagues vous proposent des visites guidées du village médiéval fortifié de Boussagues

Le village est inscrit aux Monuments Historiques ainsi que l’église de Notre Dame de la Pitié et la maison du Bailli (Manoir de Toulouse Lautrec) .

Départ de la visite sur la place de la Vierge, au cœur du village. Renseignements et réservation obligatoire (48h minimum) au 06 21 71 65 53 ou par mail à : ass.lesamisduvieuxboussagues@gmail.com

Tarif adulte 6€, étudiants & enfants gratuit Autres visites possibles :

Eglise Notre Dame de la Pitié (2,5€- réservation 06 21 71 65 53)

Maison du Bailli Manoir de Toulouse Lautrec (3€- réservation 06 58 10 72 84) Consultez le site : Boussague-Medieval.com

Facebook Boussagues-Village médiéval L’association « Les Amis du Vieux Boussagues » propose des visites guidées du bourg médiéval fortifié de Boussagues et de ses monuments inscrits aux monuments historiques.

Sur rendez-vous, inscription au 06 21 71 65 53.

Départ de la visite sur la place de la Vierge, au cœur du village. +33 6 21 71 65 53 Les Amis du vieux Boussagues vous proposent des visites guidées du village médiéval fortifié de Boussagues

Le village est inscrit aux Monuments Historiques ainsi que l’église de Notre Dame de la Pitié et la maison du Bailli (Manoir de Toulouse Lautrec) .

Départ de la visite sur la place de la Vierge, au cœur du village. Renseignements et réservation obligatoire (48h minimum) au 06 21 71 65 53 ou par mail à : ass.lesamisduvieuxboussagues@gmail.com

Tarif adulte 6€, étudiants & enfants gratuit Autres visites possibles :

Eglise Notre Dame de la Pitié (2,5€- réservation 06 21 71 65 53)

Maison du Bailli Manoir de Toulouse Lautrec (3€- réservation 06 58 10 72 84) Consultez le site : Boussague-Medieval.com

Facebook Boussagues-Village médiéval La Tour-sur-Orb

dernière mise à jour : 2022-03-31 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Hérault, La Tour-sur-Orb Autres Lieu La Tour-sur-Orb Adresse Ville La Tour-sur-Orb lieuville La Tour-sur-Orb Departement Hérault

La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-tour-sur-orb/

BOUSSAGUES, VILLAGE MEDIEVAL FORTIFIE (SITE ET MONUMENTS CLASSÉS) 2021 La Tour-sur-Orb 2022-02-02 was last modified: by BOUSSAGUES, VILLAGE MEDIEVAL FORTIFIE (SITE ET MONUMENTS CLASSÉS) 2021 La Tour-sur-Orb La Tour-sur-Orb 2 février 2022 Hérault La Tour-sur-Orb

La Tour-sur-Orb Hérault