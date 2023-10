Visite commentée de la Maison du Bailli (manoir de Toulouse Lautrec) à Boussagues Boussagues, La Tour sur Orb La Tour-sur-Orb, 13 mai 2023, La Tour-sur-Orb.

Visite commentée de la Maison du Bailli (manoir de Toulouse Lautrec) à Boussagues Samedi 13 mai, 14h00, 16h00, 18h00, 20h00 Boussagues, La Tour sur Orb Groupes maximum 15 personnes. Tarif: 2.5€

Inscriptions conseillées par téléphone (06 58 10 72 84) ou par mail à danielpierson55@gmail.com

Boussagues, La Tour sur Orb 1 rue du Bailli, Boussagues, 34260 La Tour sur Ob La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie 06 58 10 72 84 [{« link »: « mailto:danielpierson55@gmail.com »}] Hotel particulier au coeur du village médiéval fortifié de Boussagues. Principalement renaissance, mais en fait assemblage de 5 périodes de construction (et reconstruction): XIV°/XV°/XVI°/XVII°s. Les étages sont atteint par une tour à marches monolithes. Le haut de la tour XV°s. contient un pigeonnier médiéval de 172 alvéoles. Demeure seigneuriale d eplusieurs familles de co-seigneurs de Boussagues, elle fut aussi confiée au bailli de la baronnie. Bien national à la Révolution, elle retourna à l’une de ces familles vers 1860. Objet d’une rénovation, elle accueillit pendant 50 ans une école pour jeunes filles tenue des nones.En 1893 , elle devint propriété de H. de Toulouse Lautrec,. Il n’y vint jamais. Néanmoins, la dernière soeur résidente affirma l’avoir rencontré en 1914 dans un petit salon. Il pria avec elle, mais s’en fut la dernière fois en lançant un grand cri et dégradant la pendule. Cette pendule réparée est visible .

La visite se déroule par un descriptif architectural puis l’histoire et la découverte des pièces. Parking sur le haut du village.

2023-05-13T14:00:00+02:00 – 2023-05-13T15:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©daniel Pierson