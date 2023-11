CONCERT DE NOËL DES CIGALONS DE LESPIGNAN boussagues La Tour-sur-Orb, 9 décembre 2023, La Tour-sur-Orb.

La Tour-sur-Orb,Hérault

Concert de Noël des Cigalons de Lespignan proposé à 16h à l’église notre Dame de la piété Boussagues.

Samedi 9 décembre à 16h.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

boussagues

La Tour-sur-Orb 34260 Hérault Occitanie



Christmas concert by Lespignan’s Cigalons at 4pm at Notre Dame de la Piété church in Boussagues.

Saturday December 9th at 4pm

Concierto de Navidad de los Cigalons de Lespignan a las 16:00 h en la iglesia Notre Dame de la Piété de Boussagues.

Sábado 9 de diciembre a las 16.00 h

Weihnachtskonzert der Cigalons de Lespignan vorgeschlagen um 16 Uhr in der Kirche Notre Dame de la Pietät Boussagues.

Samstag, 9. Dezember um 16 Uhr

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND ORB