CinéToile sous les étoiles « La panthère des neiges » Boussac, 26 juillet 2023, Boussac.

Boussac,Lot

Documentaire de Marie Amiguet et Vincent Munier.

Au coeur des hauts plateaux tibétains, le photographe Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En parcourant les sommets habités par des présences invisibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté du monde.

Durée 1h46.

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 . EUR.

Boussac 46100 Lot Occitanie



Documentary by Marie Amiguet and Vincent Munier.

In the heart of the Tibetan highlands, photographer Vincent Munier takes writer Sylvain Tesson on a quest for the snow leopard. He introduces him to the delicate art of stalking, reading tracks and the patience needed to catch a glimpse of the beasts. As they traverse the peaks inhabited by invisible presences, the two men weave a dialogue about our place among living beings and celebrate the beauty of the world.

Running time 1h46

Documental de Marie Amiguet y Vincent Munier.

En el corazón de las altas mesetas tibetanas, el fotógrafo Vincent Munier acompaña al escritor Sylvain Tesson en su búsqueda del leopardo de las nieves. Le introduce en el delicado arte del acecho, la lectura de las huellas y la paciencia necesaria para vislumbrar a los animales. Viajando a las cumbres habitadas por presencias invisibles, los dos hombres tejen un diálogo sobre nuestro lugar entre los seres vivos y celebran la belleza del mundo.

Duración: 1 hora 46 minutos

Dokumentarfilm von Marie Amiguet und Vincent Munier.

Im Herzen des tibetischen Hochlandes nimmt der Fotograf Vincent Munier den Schriftsteller Sylvain Tesson mit auf seine Suche nach dem Schneeleoparden. Er führt ihn in die heikle Kunst des Anschleichens ein, in das Lesen von Spuren und in die Geduld, die es braucht, um die Tiere zu erspähen. Auf ihrer Reise zu den Gipfeln, die von unsichtbaren Wesen bewohnt werden, führen die beiden Männer einen Dialog über unseren Platz unter den Lebewesen und feiern die Schönheit der Welt.

Dauer 1h46

Mise à jour le 2023-06-25 par OT Figeac