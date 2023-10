Circuit Boussaquin Boussac, 22 avril 2024, Boussac.

Boussac,Creuse

Organisé par l’Union Cycliste Boussaquine – Course cycliste élite avec la participation de l’école de cyclisme de Boussac.

2024-04-22

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Organized by the Union Cycliste Boussaquine – Elite cycling race with the participation of the Boussac cycling school

Organizado por la Union Cycliste Boussaquine – Carrera ciclista de élite con la participación de la escuela de ciclismo de Boussac

Organisiert von der Union Cycliste Boussaquine – Elite-Radrennen mit Teilnahme der Radsportschule von Boussac

Mise à jour le 2023-10-20 par Creuse Tourisme