Atelier nutrition Boussac, 8 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Comment gérer son alimentation pendant les fêtes de fin d’année ?

Limité à 10 personnes. Animé par Stacha CURTET diététicienne – nutritionniste..

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:00:00. EUR.

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



How to manage your diet during the festive season?

Limited to 10 people. Hosted by Stacha CURTET dietician – nutritionist.

¿Cómo puede controlar su dieta durante las fiestas?

Limitado a 10 personas. Organizado por Stacha CURTET, dietista y nutricionista.

Wie kann man seine Ernährung während der Weihnachtsfeiertage steuern?

Begrenzt auf 10 Personen. Moderiert von Stacha CURTET Diätassistentin – Ernährungswissenschaftlerin.

