Vente de sapins de Noel Boussac, 7 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Sur le marché de Boussac, vente de sapins de noël, pâtisseries et objets pour le téléthon.

2023-12-07 fin : 2023-12-07 13:00:00. .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



At the Boussac market, sale of Christmas trees, baked goods and items for the Telethon

En el mercado de Boussac, venta de árboles de Navidad, pasteles y artículos para el telemaratón

Auf dem Markt in Boussac, Verkauf von Weihnachtsbäumen, Gebäck und Gegenständen für den Telethon

