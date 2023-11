Téléthon Boussac, 2 décembre 2023, Boussac.

Boussac,Creuse

Caddython animation et tombola au casino et carrefour market par le Lions Club.

Randonnée moto et quad à la salle polyvalente de Boussac par le moto club boussaquin : départ du quad premier départ 8h 9h et premier départ des moto 13h 14h..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Caddython entertainment and tombola at the casino and carrefour market by the Lions Club.

Motorcycle and quad tour at the Boussac multi-purpose hall by the Boussaquin motorcycle club: quad departure 8am 9am and motorcycle departure 1pm 2pm.

Animación Caddython y tómbola en el casino y el mercado carrefour a cargo del Club de Leones.

Excursiones en moto y quad en la sala polivalente de Boussac por el motoclub de Boussaquin: primera salida quad 8h 9h y primera salida moto 13h 14h.

Caddython Animation und Tombola im Casino und carrefour market durch den Lions Club.

Motorrad- und Quadtour zur Mehrzweckhalle von Boussac durch den Moto Club Boussaquin: Start der Quads erster Start 8h 9h und erster Start der Motorräder 13h 14h.

