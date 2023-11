Illumination du sapin de Noël Boussac, 1 décembre 2023, Boussac.

Illumination du sapin de Noël par le comité des fêtes , avec possibilité d’accrocher sa boule à vœux. Verre de l’amitié.

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Christmas tree lighting by the Comité des fêtes, with the opportunity to hang your own bauble. Glass of friendship

Iluminación del árbol de Navidad por la comisión de festejos, con la posibilidad de colgar una chuchería. Un vaso de amistad

Beleuchtung des Weihnachtsbaums durch das Festkomitee, mit der Möglichkeit, eine Wunschkugel aufzuhängen. Verre de l’amitié (Freundschaftsgetränk)

Mise à jour le 2023-11-03 par Creuse Tourisme