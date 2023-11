Atelier de vannerie Boussac-Bourg, 9 décembre 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Atelier créatif pour fabriquer plusieurs objets de décoration de Noël en matériaux naturels, avec différentes techniques de vannerie..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 17:00:00. EUR.

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop to make a variety of Christmas decorations from natural materials, using different basket-making techniques.

Taller creativo para realizar diversos adornos navideños a partir de materiales naturales, utilizando diferentes técnicas de cestería.

Kreativ-Workshop zur Herstellung verschiedener weihnachtlicher Dekorationsgegenstände aus natürlichen Materialien mit verschiedenen Korbflechttechniken.

