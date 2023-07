Stage de danse et expression poétique Boussac-Bourg, 7 août 2023, Boussac-Bourg.

Boussac-Bourg,Creuse

Stage de danse et expression poétique.

3 journées d’exploration et de pratique de la fusion des arts.

Ces ateliers s’articuleront autour du corps en danse, avec les thématiques suivantes : Préparation, Corps Et Matières, Espace Intérieur, Espace Extérieur, Dimension Du Temps Et De L’espace, Contact Énergie Danse, Danse Expression & Métamorphose Et Composition Chorégraphique.

– Durée : 7h/jour (de 11h à 18h)

– Tarif : 48€/jour (contactez nous si vous ne pouvez pas participer aux trois jours)

Hébergement possible..

2023-08-07 fin : 2023-08-09 . EUR.

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Dance and poetic expression workshop.

3 days of exploring and practicing the fusion of the arts.

These workshops will focus on the body in dance, with the following themes: Preparation, Body and Materials, Interior Space, Exterior Space, Dimension of Time and Space, Contact Energy Dance, Dance Expression & Metamorphosis and Choreographic Composition.

– Duration: 7h/day (from 11am to 6pm)

– Fee: 48?/day (contact us if you can’t attend all three days)

Accommodation available.

Taller de danza y expresión poética.

3 días de exploración y práctica de la fusión de las artes.

Estos talleres se centrarán en el cuerpo en la danza, con los siguientes temas: Preparación, Cuerpo y Materiales, Espacio Interior, Espacio Exterior, Dimensión del Tiempo y del Espacio, Contact Energy Dance, Expresión y Metamorfosis de la Danza y Composición Coreográfica.

– Duración: 7h/día (de 11h a 18h)

– Precio: 48?/día (póngase en contacto con nosotros si no puede asistir los tres días)

Alojamiento disponible.

Praktikum in Tanz und poetischem Ausdruck.

3 Tage, um die Verschmelzung der Künste zu erforschen und zu praktizieren.

Die Workshops drehen sich um den Körper im Tanz, mit folgenden Themen: Vorbereitung, Körper und Materialien, Innerer Raum, Äußerer Raum, Raum- und Zeitdimension, Kontakt und Energie des Tanzes, Ausdruckstanz und Metamorphose und Choreografische Komposition.

– Dauer: 7 Stunden pro Tag (von 11 bis 18 Uhr)

– Preis: 48?/Tag (kontaktieren Sie uns, wenn Sie nicht an allen drei Tagen teilnehmen können)

Unterbringung möglich.

Mise à jour le 2023-07-11 par Creuse Tourisme