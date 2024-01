Concert Boussac-Bourg, samedi 9 mars 2024.

Concert Boussac-Bourg Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 20:00:00

fin : 2024-03-09

2/3 de sextet

Branq’N’Roll avec le Général Midi, Mathieu Teissonnière, Hervé (batteur de Molaire), Pavé et UnSixYves, Croushnaff (guitariste)

​Deux tiers de Sextet sont une formation de Branq’N’Roll, à savoir Rock expérimental , chanson rock francophone mathématique et dansante. Bref de la musique branque hors piste, avec en première partie Ripe la lune avec Betty, Yannick et Xavax groupe punk thérapeutique sur rendez-vous.

2/3 de sextet

Branq’N’Roll avec le Général Midi, Mathieu Teissonnière, Hervé (batteur de Molaire), Pavé et UnSixYves, Croushnaff (guitariste)

​Deux tiers de Sextet sont une formation de Branq’N’Roll, à savoir Rock expérimental , chanson rock francophone mathématique et dansante. Bref de la musique branque hors piste, avec en première partie Ripe la lune avec Betty, Yannick et Xavax groupe punk thérapeutique sur rendez-vous.

.

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine theatredor.contact@gmail.com



L’événement Concert Boussac-Bourg a été mis à jour le 2024-01-19 par Creuse Tourisme