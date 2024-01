Saturne, nos histoires aléatoires Boussac-Bourg, dimanche 3 mars 2024.

Saturne, nos histoires aléatoires Boussac-Bourg Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03 19:00:00

Histoires gigognes et à tiroirs

​Pépito Matéo et Gaëlle-Sara BRANTHOMME

​Au coin de la rue, prenons le large avec Pépito Matéo, conteur en vadrouille hors des sentiers balisés. Il sera question de rendez-vous manqués, d’étranges coïncidences, d’une tête de chevreuil et de feuilles de choux. Autant d’ingrédients, de situations improbables qui se frottent à l’inventivité musicale de la chanteuse violoncelliste Gaëlle-Sara Branthomme et viennent titiller notre imaginaire…

Prix libre

Les Martinats

Boussac-Bourg 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine



