Rencontre avec l’ALLUR pour la mise en place d’un Comité d’habitants experts du territoire Boussac, 26 octobre 2023, Boussac.

Boussac,Aveyron

L’Agence de labellisation des lieux uniques de rencontre lance son premier comité de pilotage d’habitant.e.s en Pays Ségali..

2023-10-26 fin : 2023-10-26

Boussac 12160 Aveyron Occitanie



Agence de labellisation des lieux uniques de rencontre launches its first steering committee of residents in Pays Ségali.

La Agence de labellisation des lieux uniques de rencontre pone en marcha su primer comité directivo de residentes en Pays Ségali.

Die Agentur für die Auszeichnung von einzigartigen Begegnungsstätten startet ihren ersten Lenkungsausschuss aus Einwohnern im Segali-Land.

Mise à jour le 2023-10-13 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI