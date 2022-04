BOUSKIDOU : VIENS FAIRE LE BAL Saint-Denis-d’Anjou, 11 juin 2022, Saint-Denis-d'Anjou.

BOUSKIDOU : VIENS FAIRE LE BAL Saint-Denis-d’Anjou

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Denis-d’Anjou 53290 Saint-Denis-d’Anjou

EUR Concert “Bouskidou” au théâtre de verdure organisé par l’Office de Tourisme !

Moment de partage intergénérationnel assuré ! Musiques Rock pour petits et grands, de 7 à 77 ans !

“Viens Faire le Bal” le bal pour enfants des BOUSKIDOU. ça sonne un peu comme une invitation à mettre le bazar ! Un peu oui, soyons francs, mais les quatre lascars de Bouskidou connaissent leur affaire et animent leur bal avec ce qu’il faut de folie et de rigueur pour que le public finisse sur les rotules avant de devenir cinglé.

Ceux qui hésitent à danser (et ils ont bien le droit !) assisteront à un concert déjanté et festif, les danseurs eux pourront s’en donner à cœur joie puisqu’il y en aura pour tout l’monde. Quelques indications si besoin est, les danses s’enchainent et la musique est en prise directe avec les danseurs, à tel point que l’on se demande qui entraine l’autre : le public ou les musiciens…Un leitmotiv : un spectacle à dérider un nounours dépressif.

Entrée au chapeau, buvette et camion pizza sur place (et possibilité d’apporter votre pique-nique, tables et chaises si le cœur vous en dit)

Le samedi 11 juin, rendez-vous au théâtre de verdure pour un concert des Bouskidou “Viens Faire le Bal”.

officedetourismesda@gmail.com +33 2 43 70 69 09 https://www.saintdenisdanjou.com/office-de-tourisme/

Saint-Denis-d’Anjou

