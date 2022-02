BOUSKIDOU – VIENS FAIRE LE BAL A GETIGNE Gétigné, 4 juin 2022, Gétigné.

BOUSKIDOU – VIENS FAIRE LE BAL A GETIGNE Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue Gétigné

2022-06-04 20:00:00 – 2022-06-04 21:00:00 Rue du Pont Jean Vay Espace Bellevue

Gétigné Loire-Atlantique

EUR 5 Comment bien terminer la journée ?

« Viens faire le bal » ça sonne un peu

comme une invitation à mettre le

bazar ! Un peu oui, soyons francs,

mais les quatre lascars de Bouskidou

connaissent leur affaire et animent

leur bal avec ce qu’il faut de folie et de

rigueur pour que le public finisse sur les

rotules avant de devenir cinglé. Ceux qui

hésitent à danser (et ils ont bien le droit !)

assisteront à un concert déjanté et festif,

les danseurs eux pourront s’en donner

à cœur joie puisqu’il y en aura pour tout

l’monde. Un leitmotiv : un spectacle à

dérider un nounours dépressif

A propos de Bouskidou : Bouskidou, groupe de musique pour enfants mais pas que, aborde dans ses spectacles les

grands thèmes existentiels de manière plus concise qu’une thèse sociologique 3ème année mais tout autant documentée.

Et, puisque ce sont des chansons, la musique est au texte ce que la baguette est au jambon-beurre : indissociable

et indispensable. Il y a un style Bouskidou, reconnaissable à la fraîcheur et l’inventivité des arrangements, une sorte

d’évidence musicale avec quelques clins d’oeil.

JEANMI Chant, basse / PHILCRO Chant, guitare, violon, basse… / MOULOUD Chant, guitare, banjo… / RENE Chant, batterie

Spectacle familiale et dansant de Bouskidou Viens faire le bal. Public de 4 à 12 ans et adultes

mairie@getigne.fr +33 2 40 36 07 07

dernière mise à jour : 2022-01-22 par