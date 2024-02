BOUSKIDOU BRASSES Nantes, samedi 23 mars 2024.

BOUSKIDOU Chanson pour les mômes Samedi 23 mars, 17h00 BRASSES Prix Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-23T17:00:00+01:00 – 2024-03-23T18:00:00+01:00

Depuis 1981, Bouskidou est le poil à gratter de la chanson jeune public, sautant à pieds joints sur les clichés enfantins, mélangeant le rock et roll et la chanson pour les mômes, le bal où on ne fait pas que danser et les spectacles où les parents se déchaînent !

Une quinzaine d’albums plus tard, les quatre musiciens écument toujours les salles de France et d’ailleurs, déménagent encore autant “à fond”, avec la même passion communicative.

BRASSES 5 Mail Pablo Picasso, 44000 Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Concert