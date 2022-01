BOUSCULONS LES IDÉES RECUES « LE SUFFRAGE UNIVERSEL, SEUL OUTIL DE DÉMOCRATIE ? » Montpellier, 4 février 2022, Montpellier.

BOUSCULONS LES IDÉES RECUES « LE SUFFRAGE UNIVERSEL, SEUL OUTIL DE DÉMOCRATIE ? » Montpellier

2022-02-04 19:30:00 – 2022-02-04

Montpellier Hérault

« Le suffrage universel seul outil de démocratie ? »

Lorsqu’on parle de démocratie, on pense élections et suffrage universel mais n’est-ce pas s’enfermer dans un modèle. D’autres systèmes notamment basés sur la démocratie participative existent. Patrice Ndiaye maitre de conférence à l’Institut Montpellier Management / Université de Montpellier nous aidera à y voir plus clair en se basant sur des exemples de démocraties participatives locales, permettant ainsi de répondre à des problématiques précises par des actions concrètes. Après une présentation d’une dizaine de minutes, vous pourrez ainsi échanger avec lui pour appréhender les enjeux de cette question. Une conférence en proposée en partenariat et animée par l’association Kimiyo.

+33 4 67 67 36 60

« Le suffrage universel seul outil de démocratie ? »

Lorsqu’on parle de démocratie, on pense élections et suffrage universel mais n’est-ce pas s’enfermer dans un modèle. D’autres systèmes notamment basés sur la démocratie participative existent. Patrice Ndiaye maitre de conférence à l’Institut Montpellier Management / Université de Montpellier nous aidera à y voir plus clair en se basant sur des exemples de démocraties participatives locales, permettant ainsi de répondre à des problématiques précises par des actions concrètes. Après une présentation d’une dizaine de minutes, vous pourrez ainsi échanger avec lui pour appréhender les enjeux de cette question. Une conférence en proposée en partenariat et animée par l’association Kimiyo.

Montpellier

dernière mise à jour : 2021-12-08 par PIERRESVIVES