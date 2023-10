Cet évènement est passé Fête des allumoirs Bousbecque Bousbecque Catégories d’Évènement: Bousbecque

Nord Fête des allumoirs Bousbecque Bousbecque, 5 octobre 2019, Bousbecque. Fête des allumoirs 5 et 6 octobre 2019 Bousbecque GRATUIT. Les traditionnels Allumoirs de Bousbecque se parent de leurs plus belles couleurs mexicaines pour Eldorado ! Samedi 5 octobre 17h : concours de déguisements pour les enfants de 3 à 10 ans . 19h30 : départ du défilé avec l’harmonie municipale devant le café St-Eloi situé au 70 rue St-Joseph . Dimanche 6 octobre De 8h à 13h : marché aux puces avec la présence du groupe Orphéon Jazz Band de Tourcoing dans les rues du Château, Foch et St-Joseph . A partir de 15h : animations, jeux, distribution de cadeaux aux enfants . De 15h à 16h : distribution de friandises aux enfants de la commune de moins de 10 ans accompagnés d’un adulte . Restauration rapide et ducasse tout le weekend GRATUIT. Inscription pour le concours de déguisement, la distribution de friandises et le marché aux puces uniquement au café St-Eloi 70 rue de St-Joseph les samedis 14, 21 et 28 septembre de 10h à 13h. Bousbecque Bousbecque Bousbecque 59166 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « secretariat.allumoirs.bsq@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

