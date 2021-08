Antibes centre de recherche et de développement culturel Alpes-Maritimes, Antibes Boursier-Mougenot centre de recherche et de développement culturel Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Afin de rendre hommage à Ernest BOURSIER-MOUGENOT, le centre de recherche et de développement culturel a récupéré des vitraux de l’ancien palais de justice. Lors des Journées Européennes du Patrimoine, l’artiste Laurent-Emmanuel BRIFFAUD proposera une maquette de son intervention artistique. Les vitraux déposés seront réinsérés sur le site de l’ancien palais de justice dans une installation contemporaine qui rendra hommage à l’artiste BOURSIER-MOUGENOT.

En continue toute la journée.

Présentation de vitraux de Ernest Boursier-Mougenot et exposition sur l’artiste. centre de recherche et de développement culturel 11 avenue Saint-Exupéry 06130 Grasse Antibes Alpes-Maritimes

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

