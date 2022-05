Bourses de la fondation Lagardère Fondation Jean-Luc Lagardère Catégorie d’évènement: Paris

Bourses de la fondation Lagardère Fondation Jean-Luc Lagardère, 4 juin 2022, . Bourses de la fondation Lagardère

Fondation Jean-Luc Lagardère, le samedi 4 juin à 23:00

[**>> lien vers le site**](https://fondation-jeanluclagardere.com/bourses/presentation) Attribuées depuis 1990, les bourses de la Fondation Jean-Luc Lagardère soutiennent des jeunes professionnels de la culture et des médias de moins de 31 ans (moins de 36 ans pour les libraires, les photographes et les scénaristes TV) dans la réalisation de leur projet. Les lauréats doivent présenter un projet original et innovant dans les catégories suivantes : Auteur de documentaire, Auteur de film d’animation, Écrivain, Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien, Photographe, Producteur cinéma et Scénariste TV. Bien plus qu’une aide financière, ces bourses sont un véritable tremplin pour la suite de leur carrière. Auteur de documentaire, Auteur de film d’animation, Écrivain, Journaliste de presse écrite, Libraire, Musicien, Photographe, Producteur cinéma et Scénariste TV. (Dépôt avant le 4 Juin 2022) Fondation Jean-Luc Lagardère 42 rue Washington 75008 Quartier du Faubourg-du-Roule Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T23:00:00 2022-06-04T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Fondation Jean-Luc Lagardère Adresse 42 rue Washington 75008 lieuville Fondation Jean-Luc Lagardère Departement Paris

Fondation Jean-Luc Lagardère Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Bourses de la fondation Lagardère Fondation Jean-Luc Lagardère 2022-06-04 was last modified: by Bourses de la fondation Lagardère Fondation Jean-Luc Lagardère Fondation Jean-Luc Lagardère 4 juin 2022 Fondation Jean-Luc Lagardère

Paris