2022-05-07 08:30:00 – 2022-05-07 17:00:00

Bohain-en-Vermandois Aisne L’association Le petit Monde de Raphael organise deux bourses le samedi 7 mai de 8h30 à 17h. – Une bourse aux jouets, vêtements et objets de puériculture.

L'association Le petit Monde de Raphael organise deux bourses le samedi 7 mai de 8h30 à 17h. – Une bourse aux jouets, vêtements et objets de puériculture.

– Une bourse destinée aux objets de collection. Animation de cosplay Star Wars tout le week-end, avec la Dark Trooper Squad et la 59ème Légion Star Wars. Dans la salle Yvan Rojo.

Bohain-en-Vermandois

