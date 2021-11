Saint-Amé Saint-Amé BOURSES AUX JOUETS AUX SPORTS ET A LA PUERICULTURE Saint-Amé Saint-Amé

BOURSES AUX JOUETS AUX SPORTS ET A LA PUERICULTURE Saint-Amé, 6 novembre 2021, Saint-Amé. BOURSES AUX JOUETS AUX SPORTS ET A LA PUERICULTURE Salle polyvalente de Saint-Amé 1 rue du Stade Saint-Amé

2021-11-06 09:00:00 09:00:00 – 2021-11-07 17:00:00 17:00:00 Salle polyvalente de Saint-Amé 1 rue du Stade

Saint-Amé 88120 Saint-Amé 3€ par tranche de 25 articles déposés (pas de livres (sauf lot) pas de vêtements)

Dépôt le samedi 06/11 de 14h à 17h

Vente le dimanche 07/11 de 9h à 12h et de 14h à 17h

Restitution des invendus le 07/11 de 18h à 18h30

Pass sanitaire obligatoire

Seul le matériel en bon état sera accepté

Renseignement au 07.82.03.06.83/ as.saintame@gmail.com +33 7 82 03 06 83 affiche

Salle polyvalente de Saint-Amé 1 rue du Stade Saint-Amé

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Autres Lieu Saint-Amé Adresse Salle polyvalente de Saint-Amé 1 rue du Stade Ville Saint-Amé lieuville Salle polyvalente de Saint-Amé 1 rue du Stade Saint-Amé