Saint-Mihiel Saint-Mihiel Meuse, Saint-Mihiel BOURSE VÊTEMENTS ADULTES PRINTEMPS-ÉTÉ Saint-Mihiel Saint-Mihiel Catégories d’évènement: Meuse

Saint-Mihiel

BOURSE VÊTEMENTS ADULTES PRINTEMPS-ÉTÉ Saint-Mihiel, 20 juin 2021-20 juin 2021, Saint-Mihiel. BOURSE VÊTEMENTS ADULTES PRINTEMPS-ÉTÉ 2021-06-20 09:00:00 09:00:00 – 2021-06-20 17:00:00 17:00:00

Saint-Mihiel Meuse Saint-Mihiel Dépôt samedi 19 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vente dimanche 20 juin de 9h à 17h

Retrait lundi 21 juin de 13h30à 15h Venez faire de bonnes affaires en déposant vos vêtements en bon état.

Accessoires: foulards, ceintures, sacs à main, de sport. +33 3 29 89 00 34 Dépôt samedi 19 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h

Vente dimanche 20 juin de 9h à 17h

Retrait lundi 21 juin de 13h30à 15h Venez faire de bonnes affaires en déposant vos vêtements en bon état.

Accessoires: foulards, ceintures, sacs à main, de sport. Pixabay

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Saint-Mihiel Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Mihiel Adresse Ville Saint-Mihiel lieuville 48.88855#5.54165