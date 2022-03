Bourse toutes collections Blérancourt Blérancourt Catégories d’évènement: Aisne

Blérancourt

Bourse toutes collections Blérancourt, 3 avril 2022, Blérancourt. Bourse toutes collections Blérancourt

2022-04-03 – 2022-04-03

Blérancourt Aisne Blérancourt Rendez-vous le dimanche 3 avril de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Blérancourt, pour une bourse toutes collections. Tarif pour les exposants : 4€ la table

Réservation obligatoire au 03 23 39 72 17 Gratuit pour les visiteurs Rendez-vous le dimanche 3 avril de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Blérancourt, pour une bourse toutes collections. Tarif pour les exposants : 4€ la table

Réservation obligatoire au 03 23 39 72 17 Gratuit pour les visiteurs +33 3 23 39 72 17 Rendez-vous le dimanche 3 avril de 8h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Blérancourt, pour une bourse toutes collections. Tarif pour les exposants : 4€ la table

Réservation obligatoire au 03 23 39 72 17 Gratuit pour les visiteurs Bourse toutes collection Blérancourt

Blérancourt

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Blérancourt Autres Lieu Blérancourt Adresse Ville Blérancourt lieuville Blérancourt Departement Aisne

Blérancourt Blérancourt Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blerancourt/

Bourse toutes collections Blérancourt 2022-04-03 was last modified: by Bourse toutes collections Blérancourt Blérancourt 3 avril 2022 Aisne Blérancourt

Blérancourt Aisne